Наслідки побутової пожежі у Миколаєві, фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві сталася побутова пожежа, причини якої були на перший погляд малоймовірними.

Про це сьогодні, 24 листопада, повідомила прес-служба ДСНС Миколаївщини.

У м. Миколаєві сталася нестандартна побутова пожежа: у квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку загорілася пральна машинка. На перший погляд може здатися, що причиною стало коротке замкнення, однак реальні обставини виявилися значно неочікуванішими, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що під час з’ясування причин пожежі рятувальники встановили:

на пральній машинці стояла запалена свічка, а прямо над нею були розміщені пластикові кухонні прилади;

через певний час полум’я свічки розігріло пластик, він почав плавитися й капати просто на поверхню машинки. Саме це й призвело до займання.

Ситуація, яка на перший погляд здається малоймовірною, але подібні випадки трапляються на практиці й можуть мати серйозні наслідки, — наголошують у ДСНС.

Рятувальники нагадують — використання відкритого вогню в побуті потребує максимальної обережності. Запалені свічки не можна залишати без нагляду або розміщувати поблизу легкозаймистих предметів.