В Україні фіксуються численні пожежі в екосистемах, фото: ДСНС
Понад тисячу гектарів природи згоріли в України за добу (ФОТО)
В Україні за добу сталися 210 пожеж в екосистемах, згоріли понад 1 тис. 76 га.
Про це сьогодні, 13 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Загалом з початку року сталося 1 тис. 76 таких пожеж — вогнем знищено майже 93 тис. га.
Відомство також опублікувало фото наслідків таких пожеж, на яких показані вбиті вогнем тварини та знищена земля.
Ці фото з Львівщини. Лише за минулу добу там виникло 54 пожежі сухостою — 4 гектари випаленої пустки. Там, де мав бути спів птахів — тепер лише мертва тиша, — наголошують у ДСНС.