В Україні фіксуються численні пожежі в екосистемах, фото: ДСНС

В Україні за добу сталися 210 пожеж в екосистемах, згоріли понад 1 тис. 76 га.

Про це сьогодні, 13 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Загалом з початку року сталося 1 тис. 76 таких пожеж — вогнем знищено майже 93 тис. га.

Відомство також опублікувало фото наслідків таких пожеж, на яких показані вбиті вогнем тварини та знищена земля.