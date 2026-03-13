Новини
В Україні фіксуються численні пожежі в екосистемах, фото: ДСНС

Понад тисячу гектарів природи згоріли в України за добу (ФОТО)

13 бер 2026, 14:55
В Україні за добу сталися 210 пожеж в екосистемах, згоріли понад 1 тис. 76 га.

Про це сьогодні, 13 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Загалом з початку року сталося 1 тис. 76 таких пожеж — вогнем знищено майже 93 тис. га.

Відомство також опублікувало фото наслідків таких пожеж, на яких показані вбиті вогнем тварини та знищена земля.

Ці фото з Львівщини. Лише за минулу добу там виникло 54 пожежі сухостою — 4 гектари випаленої пустки. Там, де мав бути спів птахів — тепер лише мертва тиша, — наголошують у ДСНС.

В Україні фіксуються численні пожежі в екосистемах, фото: ДСНС

