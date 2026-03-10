Наслідки пожежі в екосистемах, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n212537-na-bukovyni-cherez-zaymannya-suhoyi-travy-zgoriv-budynok-troie-travmovanyh-foto.html

Ракурс

Через пожежу в екосистемі на Буковині згорів будинок. Троє людей травмувалися, серед них — неповнолітній.

Про це сьогодні, 10 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що минулої доби вогонь загалом знищив понад 11 га сухої рослинності в регіоні.

Водночас загалом по Україні, попри те, що зараз лише початок теплого сезону, за минулу добу сталося вже 117 пожеж в екосистемах загальною площею 46,7 га.

Будьте свідомими та дотримуйтеся правил пожежної безпеки! — закликають рятувальники.

Нагадаємо, минулого тижня у ДСНС повідомили, що в Україні знову почали фіксуватися численні випадки пожеж в екосистемах.