Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У житловому будинку в селі Вербівці 4 березня спалахнула пожежа, фото: ДСНС

Троє дітей загинули внаслідок пожежі на Хмельниччині (ФОТО)

5 бер 2026, 14:23
999

На Хмельниччині четверо людей, серед яких троє дітей, загинули під час пожежі у житловому будинку.

Трагедія сталася вчора, 4 березня, пізно ввечері у селі Вербівці Шепетівського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Загорівся житловий будинок, в якому перебувала жінка та троє дітей. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 кв. м. Надзвичайники виявили тіла загиблих:

  • матері 1980 року народження;
  • сина — 2019 року народження;
  • двох дівчаток — 2020 і 2022 років народження.

З вогню вдалося врятуватися дівчинці 2018 року народження.

Причина пожежі встановлюється. Обставини події з’ясовують правоохоронці, — зазначили у ДСНС.

У житловому будинку в селі Вербівці 4 березня спалахнула пожежа, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів