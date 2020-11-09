Бойню на аэродроме устроил сбежавший солдат в российском Воронеже

Российский солдат открыл огонь по людям на военном аэродроме, фото: From-UA

https://racurs.ua/n146245-boynu-na-aerodrome-ustroil-sbejavshiy-soldat-v-rossiyskom-voroneje.html

Ракурс

В российском городе Воронеже на военном аэродроме «Балтимор» 20-летний солдат срочной службы Антон Макаров, вооружившись топором, набросился на людей.

Инцидент произошел сегодня, 9 ноября, около 5.00. Об этом сообщает Telegram канал Baza.

Отмечается, что солдат в то время находился в наряде. К нему с проверкой подошел 38-летний майор и сделал замечание, от которого у солдата произошла вспышка гнева.

Макаров снял с пожарного щита топор, и дождавшись удобного момента, ударил майора по голове. После этого он забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в него.

Впоследствии Макаров ушел в комнату личного состава, однако там его заметил кто-то из старших военных и отправил обратно в наряд. В ответ Макаров достал пистолет и выстрелил в сослуживца и еще одного военного, прибежавшего на звук выстрела.

После этого Макаров попытался построить остальные военных, оставшихся на аэродроме, крикнув им: «Встали, построились!». Один из военных попытался убежать и получил от Макарова пулю в спину.

После этого Макаров сбежал, считается, что он скрывается в Воронеже.

Отмечается, что он убил трех военных — майора, ефрейтора и рядового. Еще один рядовой находится в реанимации с двумя пулевыми ранениями.

На месте инцидента следователи нашли восемь стреляных гильз, в обойме у Макарова должны быть еще восемь патронов.

Напомним, в декабре 2019 году в российском городе Перми местный житель устроил стрельбу из охотничьего ружья по прохожим.