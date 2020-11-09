Російський солдат відкрив вогонь по людях на військовому аеродромі, фото:

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Ракурс

У російському місті Воронежі на військовому аеродромі «Балтімор» 20-річний солдат строкової служби Антон Макаров, озброївшись сокирою, накинувся на людей.

Інцидент стався сьогодні, 9 листопада, близько 5.00. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що солдат в той час перебував у наряді. До нього з перевіркою підійшов 38-річний майор, котрий зробив зауваження, від якого в солдата стався спалах гніву.

Макаров зняв з пожежного щита сокиру, і дочекавшись слушного моменту, вдарив ним майора по голові. Після цього він забрав у офіцера табельний пістолет з патронами і вистрілив в нього.

Згодом Макаров пішов у кімнату особового складу, однак там його помітив хтось зі старших військових та відправив назад у наряд. У відповідь Макаров дістав пістолет та вистрілив у товариша по службі та ще одного військового, який прибіг на звук постріла.

Після цього Макаров спробував вишикувати решту військових, що залишилися на аеродромі, крикнувши їм: «Встали, вишикувались!». Один з військових спробував втекти й отримав від Макарова кулю у спину.

Після цього Макаров утік, вважається, що він переховується у Воронежі.

Зазначається, що він вбив трьох військових — майора, єфрейтора та рядового. Ще один рядовий перебуває в реанімації з двома кульовими пораненнями.

На місці інциденту слідчі знайшли вісім стріляних гільз, в обоймі в Макарова мають бути ще вісім патронів.

Нагадаємо, в грудні 2019 року в російському місті Пермі місцевий житель влаштував стрілянину з мисливської рушниці по перехожих.