«Слуги» пояснили, чому анкети опитування Зеленського опинилися на смітнику

https://racurs.ua/ua/n146244-ankety-opytuvannya-zelenskogo-opynylysya-na-smitnyku-poyasnennya-slugy-narodu-foto.html

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Опитування президента Володимира Зеленського відбулося 25 жовтня під час місцевих виборів, але суспільний резонанс щодо нього й досі масштабний. Цими днями ситуацію загострили фото стосів бюлетенів, схожих на ті, що використовували під час опитування.

Їх знайшли на смітнику. Фото оприлюднив співробітник Інституту держави і права ім. Корецького НАН України Андрій Смолій.

На фото видно стоси перев’язаних бюлетенів з «5 запитаннями» від Зеленського, які лежать у приміщенні, схожому на склад для утилізації сміття.

Зеленському «важлива» ваша думка. Дуже «важливі» 5 запитань. Так важлива, що оцей непотріб просто викинули на смітник", — прокоментував Смолій ці фото.

В «Слузі народу» 9 листопада відреагували на зображення нібито знищених анкет. У партії Зеленського пояснили, що анкети не були бланками суворої звітності та друкувалися із запасом.

Можливо, на «сенсаційних» фотографіях у Facebook маємо саме такі, зайві бланки. Адже на світлинах чітко не видно, що то заповнені анкети з цього опитування, — йдеться у заяві партії.

В СН також припускають, що на фото можуть бути пошкоджені бланки чи «надруковані кимось копії анкет», а печаток чи позначок на них не видно. Такі анкети можна було роздрукувати спеціально на будь-якому принтері.

У прес-службі СН повідомили, що остаточні результати дослідження «5 питань від президента» підраховані і обіцяли презентувати їх після оприлюднення офіційних результатів місцевих виборів.

Нагадаємо, що всенародне опитування президента відбулося у день місцевих виборів 25 жовтня. У бюлетенях українців питали про довічне ув’язнення для корупціонерів, вільну економічну зону на Донбасі, легалізацію медичного канабісу, скорочення кількості народних депутатів до трьохсот та гарантії безпеки для України за Будапештським меморандумом.

В Офісі президента пояснили, що йдеться не про референдум і жодних юридичних наслідків опитування не матиме.

Опитування викликало критику серед опозиційних партій, а також у міжнародних організацій і навіть частини суддів, які звинуватили Офіс президента у прихованій агітації та нерепрезентативній вибірці.