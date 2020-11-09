Шмигаль нарікає на складну пунктуацію в диктанті національної єдності (ВІДЕО)

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Ракурс

Диктант з української мови у День української писемності та мови в Україні пройшов ювілейний двадцятий диктант національної єдності.

В бібліотеці ім. Вернадського диктант писав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мовний омбудсман Тарас Кремінь, народні депутати та відомі артисти.

Диктант непростий, дуже багато пунктуації та цікавих слів. Перше хвилювання вже позаду, тепер залишається хвилювання як його написав, — поділився враженнями від диктанту Шмигаль.

Участь у написанні диктанту взяли акторка Наталія Сумська, мовний омбудсман Тарас Кремінь та нардепка Кіра Рудик.

Мета акції — не тільки перевірити знання, але й спонукати людей говорити українською мовою, вдосконалювати знання, — цитує «Суспільне» генпродюсера «Українського радіо» Дмитра Хоркіна.

Текст «Виклики книжкової ери» написав письменник і видавець Іван Малкович, а читала його актриса театру і кіно Римма Зюбіна.

Радіодиктант національної єдності цьогоріч проводять вдвадцяте. Традиційно він відбувається у День української писемності та мови — 9 листопада.

За словами Зюбіною, для сьогодні неї було важливо рано прокинутись.

Перші дві години голос «спить». І ми можемо помітити, що вранці, коли ви прокидаєтесь, це один тембр. А коли ви вже розговорилися в середині дня — інший. Голосові м’язи — такі самі м’язи, як і на руках і на ногах. І спортсмен жоден не побіжить дистанцію чи марафон, не розім’явшись і не підготувавшись, — пояснила Зюбіна.



Не пізніше 10 листопада текст диктанту можна надіслати на перевірку на електронну пошту rd@ukr.radio (до 23.00 10 листопада) чи на поштову адресу: Українське радіо, вул. Хрещатик, 26, Київ 01001.