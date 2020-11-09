Шмыгаль жалуется на сложную пунктуацию в диктанте национального единства, фото — Суспільне

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Ракурс

Диктант по украинскому языку в День украинской письменности и языка в Украине прошел в юбилейный, двадцатый раз.

В библиотеке им. Вернадского диктант наицонального единства писал премьер-министр Денис Шмыгаль, языковой омбудсмен Тарас Кремень, народные депутаты и известные артисты.

Диктант непростой, очень много пунктуации и интересных слов. Первое волнение позади, теперь остается волнения — как его написал, — поделился впечатлениями от диктанта Шмыгаль.

Писали диктант также актриса Наталья Сумская, языковой омбудсмен Тарас Кремень и нардепка Кира Рудык.

Цель акции — не только проверить знания, но и побудить людей говорить на украинском языке, совершенствовать знания, — цитирует «Суспільне» генпродюсера «Украинского радио» Дмитрия Хоркина.

Текст «Вызовы книжной эры» написал писатель и издатель Иван Малкович, а читала его актриса театра и кино Римма Зюбина.

Радиодиктант национального единства в этом году проводят в двадцатый раз. Традиционно он проходит в День украинской письменности и языка 9 ноября.

По словам Зюбиной, сегодня для нее было важно рано проснуться.

Первые два часа голос «спит». И мы можем заметить, что утром, когда вы просыпаетесь, это один тембр. А когда вы уже разговорились в середине дня — другой. Голосовые мышцы — такие же мышцы, как и на руках и на ногах. И спортсмен никто не побежит дистанцию ​​или марафон, если не подготовится, — пояснила Зюбина.



Не позже 10 ноября текст диктанта можно прислать на проверку на электронную почту rd@ukr.radio (до 23.00 10 ноября) или на почтовый адрес: «Украинское радио», ул. Крещатик, 26, Киев 01001.