В Кремле объяснили, почему до сих пор не поздравили Байдена с победой

Джо Байден и Владимир Путин, фото: «ИноСМИ»

https://racurs.ua/n146242-v-kremle-obyasnili-pochemu-do-sih-por-ne-pozdravili-baydena-s-pobedoy.html

Ракурс

Джо Байдена, кандидата от Демократической партии США на нынешних президентских выборов, уже поздравили с победой лидеры ряда государств мира, включая Украину. Однако Россия не спешит к ним присоединяться.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил эту ситуацию тем, что российский лидер Владимир Путин считает, что сначала нужно дождаться официальных результатов выборов, сообщает агентство «РКБ».

Президент Путин неоднократно говорил, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что будет готов к работе с любым выбранным президентом США, — отметил Песков.

Он добавил, что с любым из победителей выборов Россия надеется «наладить диалог» и «договориться о путях нормализации наших двусторонних отношений».

Также Песков рассказал, почему, в таком случае, Путин после предыдущих выборов в 2016 года поздравил Трампа еще до объявления официальных результатов.

Тогда не было анонсов юридического оспаривания, — отметил пресс-секретарь президента РФ.



Байдена з победою уже также поздравила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В своем поздравлении она выразила надежду на восстановление более тесных связей с Вашингтоном при администрации нового президента и отметила, что Байден «хорошо знает Германию и Европу».

Напомним, в команде Трампа опровергают обнародованную СМИ информацию о том, что родственники якобы призвали его признать свое поражение на нынешних президентских выборах.