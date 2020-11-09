Владимир Зеленский. Фото: Znaj

https://racurs.ua/n146241-zelenskomu-pozvolili-poluchat-podarki-na-lubuu-summu.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, отныне может получать подарки на любые суммы и благодарить своих дарителей, избегая ответственности. Из-за решения Конституционного Суда Украины (КСУ) от 27.10.2020 № 13-р/2020 Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) лишено возможности составлять протоколы об административных правонарушениях.

Также это касается и нарушений чиновниками установленных законом ограничений относительно получения подарков. Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

В агентстве сообщают, что чиновники могут воспользоваться ситуацией правовой неопределенности, которую создала КСУ, и чувствовать себя свободно при получении ценных подарков.

Если чиновник получил подарок, а потом в знак благодарности вынес решение в пользу дарителя, то такое решение считается принятым в условиях конфликта интересов и подлежит отмене. Однако из-за решения КСУ НАЗК не сможет сложить протоколы об административных правонарушениях и обратиться в суд с иском об отмене таких решений, — объясняет глава НАЗК Александр Новиков.



Отныне принимать подарки могут:

Президент Украины;

премьер-министр и министры Кабинета Министров Украины, их заместители;

народные депутаты Украины;

судьи и прокуроры;

члены Высшего совета правосудия и члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

члены Центральной избирательной комиссии;

глава Национального банка Украины, его заместители;

члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

члены Антимонопольного комитета Украины;

глава Фонда государственного имущества Украины, его заместители;

глава Государственной таможенной службы Украины, его заместители;

глава государственной фискальной службы Украины;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его заместители;

руководитель Офиса Президента Украины, его заместители;

другие государственные служащие категории «А» и «Б», должностные лица местного самоуправления, отнесенные к первой — третьей категории.

Как известно, из-за решения КСУ работа НАЗК остается заблокированной, а потому составление протоколов и притягивание чиновников к ответственности остается «зависшим» в воздухе.

Напомним, раньше мы сообщали, что конституционный кризис, спровоцированный недавним решением Конституционного суда Украины (КСУ) относительно электронного декларирования, продолжается. Судьи КСУ поддерживают законопроект № 4304, поданный спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, и готовы дать разъяснение по поводу своего решения относительно электронного декларирования.