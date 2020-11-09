Зеленскому разрешили получать подарки на любую суммуhttps://racurs.ua/n146241-zelenskomu-pozvolili-poluchat-podarki-na-lubuu-summu.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, отныне может получать подарки на любые суммы и благодарить своих дарителей, избегая ответственности. Из-за решения Конституционного Суда Украины
(КСУ)
Также это касается и нарушений чиновниками установленных законом ограничений относительно получения подарков. Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.
В агентстве сообщают, что чиновники могут воспользоваться ситуацией правовой неопределенности, которую создала КСУ, и чувствовать себя свободно при получении ценных подарков.
Если чиновник получил подарок, а потом в знак благодарности вынес решение в пользу дарителя, то такое решение считается принятым в условиях конфликта интересов и подлежит отмене. Однако из-за решения КСУ НАЗК не сможет сложить протоколы об административных правонарушениях и обратиться в суд с иском об отмене таких решений, — объясняет глава НАЗК Александр Новиков.
Отныне принимать подарки могут:
- Президент Украины;
- премьер-министр и министры Кабинета Министров Украины, их заместители;
- народные депутаты Украины;
- судьи и прокуроры;
- члены Высшего совета правосудия и члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- члены Центральной избирательной комиссии;
- глава Национального банка Украины, его заместители;
- члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
- члены Антимонопольного комитета Украины;
- глава Фонда государственного имущества Украины, его заместители;
- глава Государственной таможенной службы Украины, его заместители;
- глава государственной фискальной службы Украины;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его заместители;
- руководитель Офиса Президента Украины, его заместители;
- другие государственные служащие категории «А» и «Б», должностные лица местного самоуправления, отнесенные к первой — третьей категории.
Как известно, из-за решения КСУ работа НАЗК остается заблокированной, а потому составление протоколов и притягивание чиновников к ответственности остается «зависшим» в воздухе.
Напомним, раньше мы сообщали, что конституционный кризис, спровоцированный недавним решением Конституционного суда Украины (КСУ) относительно электронного декларирования, продолжается. Судьи КСУ поддерживают законопроект № 4304, поданный спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, и готовы дать разъяснение по поводу своего решения относительно электронного декларирования.