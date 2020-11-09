Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: Znaj

Зеленскому разрешили получать подарки на любую сумму

9 ноя 2020, 12:20
999

Владимир Зеленский, президент Украины, отныне может получать подарки на любые суммы и благодарить своих дарителей, избегая ответственности. Из-за решения Конституционного Суда Украины (КСУ) от 27.10.2020 № 13-р/2020 Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) лишено возможности составлять протоколы об административных правонарушениях.

Также это касается и нарушений чиновниками установленных законом ограничений относительно получения подарков. Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

В агентстве сообщают, что чиновники могут воспользоваться ситуацией правовой неопределенности, которую создала КСУ, и чувствовать себя свободно при получении ценных подарков.

Если чиновник получил подарок, а потом в знак благодарности вынес решение в пользу дарителя, то такое решение считается принятым в условиях конфликта интересов и подлежит отмене. Однако из-за решения КСУ НАЗК не сможет сложить протоколы об административных правонарушениях и обратиться в суд с иском об отмене таких решений, — объясняет глава НАЗК Александр Новиков.


Отныне принимать подарки могут:

  • Президент Украины;
  • премьер-министр и министры Кабинета Министров Украины, их заместители;
  • народные депутаты Украины;
  • судьи и прокуроры;
  • члены Высшего совета правосудия и члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
  • члены Центральной избирательной комиссии;
  • глава Национального банка Украины, его заместители;
  • члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
  • члены Антимонопольного комитета Украины;
  • глава Фонда государственного имущества Украины, его заместители;
  • глава Государственной таможенной службы Украины, его заместители;
  • глава государственной фискальной службы Украины;
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его заместители;
  • руководитель Офиса Президента Украины, его заместители;
  • другие государственные служащие категории «А» и «Б», должностные лица местного самоуправления, отнесенные к первой — третьей категории.

Как известно, из-за решения КСУ работа НАЗК остается заблокированной, а потому составление протоколов и притягивание чиновников к ответственности остается «зависшим» в воздухе.

Напомним, раньше мы сообщали, что конституционный кризис, спровоцированный недавним решением Конституционного суда Украины (КСУ) относительно электронного декларирования, продолжается. Судьи КСУ поддерживают законопроект № 4304, поданный спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, и готовы дать разъяснение по поводу своего решения относительно электронного декларирования.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров