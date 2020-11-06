В КСУ назвали способ выхода из конституционного кризиса в Украине

В Украине продолжается спровоцированный резонансным решением КСУ кризис, фото: «24 Канал»

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Конституционный кризис, спровоцированный недавним решением Конституционного суда Украины (КСУ) по электронному декларированию, продолжается.

Судьи КСУ поддерживают законопроект № 4304, поданный спикером Верховной Рады Дмитрием Разумкова, и готовы дать разъяснения своего решения относительно электронного декларирования. Об этом судья КСУ Владимир Мойсик сообщил в комментарии агентству «РБК-Украина».

По словам Мойсика, законопроект Разумкова выглядит как компромиссный вариант.

Мойсик считает, что если даже и произошел какой-то конфликт, его сторонам необходимо остановиться и искать пути к взаимопониманию. По мнению судьи, ситуацию вокруг КСУ сейчас просто «разогрели» и ее нужно смягчить.

Обществу надо рассказать, что никакие здесь в КСУ не преступники сидят. Эти «преступники», которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда? — подчеркивает он.

Судья утверждает, что решение КСУ не говорило о необходимости закрывать Единый реестр электронных деклараций.

Также Мойсик сообщил, что не намерен уходить в отставку, к чему его и других судей КСУ, которые поддержали резонансное решение относительно антикоррупционного законодательства, призывали ряд депутатов украинского парламента.

Я не считаю, что хоть на йоту я что-то нарушил, чтобы должен был идти в отставку, — заявил он.



Мойсик признает, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило на него админпротокол за несвоевременную подачу декларации, однако не считает эту ситуацию причиной возникновения конфликта интересов при рассмотрении КСУ дела о неконституционности полномочий НАПК.

Напомним, рассмотрение законопроекта Разумкова задержался из-за подачи альтернативного народным депутатом из «Слуги народа» Александром Дубинским.