У КСУ назвали спосіб виходу з конституційної кризи в Україні

В Україні триває спровокована резонансним рішенням КСУ криза, фото: «24 Канал»

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Конституційна криза, спровокована нещодавнім рішенням Конституційного суду України (КСУ) щодо електронного декларування, триває.

Судді КСУ підтримують законопроект № 4304, поданий спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, і готові дати роз’яснення свого рішення щодо електронного декларування. Про це суддя КСУ Володимир Мойсик повідомив у коментарі агентству «РБК-Україна».

За словами Мойсика, законопроект Разумкова виглядає як компромісний варіант.

Мойсик вважає, що якщо навіть і стався якийсь конфлікт, його сторонам необхідно зупинитися і шукати шляхи до порозуміння. На думку судді, ситуацію довкола КСУ зараз просто «розігріли» і її потрібно пом’якшити.

Суспільству треба розповісти, що ніякі тут в КСУ не злочинці сидять. Ці «злочинці», якими нас називають, скасували мовний закон Колесніченка-Ківалова, скасували закон Януковича про референдум, не дали скасувати люстрацію і так далі. Що ще суспільство може хотіти від цього суду? — наголошує він.

Суддя стверджує, що рішення КСУ не говорило про необхідність закривати Єдиний реєстр електронних декларацій.

Також Мойсик повідомив, що не має наміру йти у відставку, до чого його та інших суддів КСУ, котрі підтримали резонансне рішення щодо антикорупційного законодавства, закликали низка депутатів українського парламенту.

Я не вважаю, що хоч на йоту я щось порушив, щоб повинен був йти у відставку, — заявив він.



Мойсик визнає, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало на нього адмінпротокол за несвоєчасну подачу декларації, проте не вважає цю ситуацію причиною виникнення конфлікту інтересів під час розгляду КСУ справи про неконституційність повноважень НАЗК.

Нагадаємо, розгляд законопроекту Разумкова затримався через подачу альтернативного народним депутатом зі «Слуги народу» Олександром Дубінським.