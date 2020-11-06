Голову Харківського адмінсуду відсторонили від посади. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146150-golovu-harkivskogo-adminsudu-vidstoronyly-vid-posady.html

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Голову Харківського окружного адмінсуду Ольгу Панченко, яку підозрюють у передачі хабара, відсторонили від посади.

Таке рішення 6 листопада ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Зазначається, що Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді від 28 жовтня, який не задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про відсторонення Панченко від посади.

Таким чином, суддю відсторонили від посади до завершення строку досудового слідства 22 листопада 2020 року. Суддю підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Рішення є остаточним, набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає, — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 21 вересня на передачі хабаря викрили голову Харківського окружного адміністративного суду. Виявилося, що посадовець тиснула на одного із суддів для винесення необхідної судової постанови в адміністративній справі по земельному питанню. За прийняття суддею «правильного» рішення голова суду передала 3 тис. дол.

Згодом Вища рада правосуддя відсторонила суддю від здійснення правосуддя.