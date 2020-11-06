Хворих на коронавірус помістять у покинутий готель в Одесі

Готель "Одеса". Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n146149-hvoryh-na-koronavirus-pomistyat-u-pokynutyy-gotel-v-odesi.html

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Коронавірус в Україні набирає обертів, у зв’язку з чим місцева влада звільняє приміщення для можливого госпіталю для хворих на коронавірус. Раніше очікувалося, що хворих розмістять у комплексі «Олімпієць», однак через це обурилися спортсмени, які займаються на території комплексу.

Хворих на COVID-19 планують розміщувати у покинутому готелі «Україна» на Морвокзалі і в санаторії ім. Чкалова. Про це повідомляє «Думская».

Повідомляється, що влада Одеської області остаточно відмовилися від ідеї розмістити хворих у комплексі «Олімпієць», оскільки ця установа не підходить для використання як резервна база в разі переповнення лікарень третьої хвилі.

Зазначимо, що готель «Одеса» перебуває у занедбаному стані вже майже 10 років. П’ятизірковий готель був відкритий у 2001 році на території морського порту Одеси і пропрацював до 2011 року. У занедбаному готелі дотепер зберігаються меблі в кімнатах і алкоголь в міні-барах. Будівля не має води та електрики.

Директор департаменту охорони здоров’я Наталія Одарій-Захарьева наголосила, що ситуація з коронавірусом в Одесі і області залишається контрольованою, а вільний ліжковий фонд є. Однак раніше Міністерство охорони здоров’я повідомляло, що заповненість ліжкового фонду в Одеській області становить 80,8%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мобільний госпіталь для коронавірусних хворих в Києві можуть відкрити в Палаці спорту, Національному експоцентрі України або в Міжнародному виставковому центрі. За попередніми розрахунками, вартість облаштування одного такого госпіталю може скласти 245 млн грн.