Больных коронавирусом поместят в заброшенную гостиницу в Одессе

Гостиница "Одесса". Фото: Думская

https://racurs.ua/n146149-bolnyh-koronavirusom-pomestyat-v-zabroshennuu-gostinicu-v-odesse.html

Ракурс

Коронавирус в Украине набирает обороты, в связи с чем местная власть освобождает помещения для возможного госпиталя для больных коронавирусом. Ранее ожидалось, что больных разместят в комплексе «Олимпиец», однако против этого взбунтовались спортсмены, которые занимаются на территории комплекса.

Больных COVID-19 планируют размещать в заброшенной гостинице «Украина» на Морвокзале и в санатории им. Чкалова. Об этом сообщает «Думская».

Сообщается, что власти Одесской области окончательно отказались от идеи располагать больных в комплексе «Олимпиец», поскольку это учреждение не подходит в качестве резервной базы в случае переполнения больниц третьей волны.

Отметим, что гостиница «Одесса» заброшена уже почти 10 лет. Пятизвёздочная гостиница была открыта в 2001 году на территории морского порта Одессы и проработала до 2011 года. В заброшенном отеле до сих пор сохраняется мебель в комнатах и алкоголь в мини-барах. В здании отсутствуют вода и электроэнергия.

В то же время директор департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в Одессе и области остается контролируемой, а свободный коечный фонд есть. Однако ранее Минздрав сообщал, что заполненность коечного фонда в Одесской области составляет 80,8%.

Напомним, ранее мы сообщали, что мобильный госпиталь для коронавирусных больных в Киеве могут открыть во Дворце спорта, Национальном экспоцентре Украины или в Международном выставочном центре. По предварительным расчетам, стоимость обустройства одного такого госпиталя может составить 245 млн грн.