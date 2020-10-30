Места для мобильного Коронавирусная госпиталя в Киеве сообщил Кличко

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Мобильный госпиталь для коронавирусных больных в Киеве могут открыть во Дворце спорта, Национальном экспоцентре Украины или в Международном выставочном центре.

Об этом на брифинге 30 октября сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По предварительным расчетам, стоимость обустройства одного такого госпиталя может составить 245 млн грн.

Киев передал в Минздрав расчеты необходимого количества медицинских работников. В госпитале смогут разместить 500 человек. Для этого необходима работа 1,2 тыс. медработников.

Киев пока дополнительно подготовил 3,3 тыс. коек в коммунальных учреждениях, при этом, по словам Кличко, заполняемость составляет 66%.

Используем все резервы, обращались к правительству, чтобы больных везли и в государственные учреждения столицы, где есть 11 тыс. коек и персонал. Надеюсь, что до этого не дойдет дело, но мы подготовились и к такому развитию событий, — сообщил Кличко.

Сегодня почти всю Украину отнесли в оранжевую или красную зону карантина. В «зеленой» и «желтой» зонах остались только некоторые регионы Херсонской области.