Місця для трьох мобільних госпіталів у Києві повідомив Кличко, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n145811-miscya-dlya-mobilnogo-koronavirusnogo-gospitalu-u-kyievi-povidomyv-klychko.html

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Мобільний госпіталь для коронавірусних хворих у Києві можуть відкрити у Палаці спорту, Національному експоцентрі України чи у Міжнародному виставковому центрі.

Про це на брифінгу 30 жовтня повідомив мер столиці Віталій Кличко. За попередніми розрахунками, вартість облаштування одного такого госпіталю може скласти 245 млн грн.

Київ передав у МОЗ розрахунки необхідної кількості медичних працівників. В госпіталі зможуть розмістити 500 осіб. Для цього необхідна робота 1,2 тис. медпрацівників.

Київ наразі додатково підготував 3,3 тис. ліжок в комунальних закладах, при цьому, за словами Кличка, заповнюваність становить 66%.

Використовуємо всі резерви, зверталися до уряду, аби хворих везли і в державні заклади столиці, де є 11 тис. ліжок і персонал. Сподіваюся, що до цього не дійде справа, але ми підготувалися і до такого розвитку подій, — повідомив Кличко.

Сьогодні майже всю Україну віднесли до помаранчевої або червоної зон карантину. «Зеленою» і «жовтою» залишилися лише деякі регіони Херсонської області.