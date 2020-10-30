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Місця для трьох мобільних госпіталів у Києві повідомив Кличко, фото — DW
Місця для мобільного коронавірусного госпіталю у Києві повідомив Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n145811-miscya-dlya-mobilnogo-koronavirusnogo-gospitalu-u-kyievi-povidomyv-klychko.htmlРакурс
Мобільний госпіталь для коронавірусних хворих у Києві можуть відкрити у Палаці спорту, Національному експоцентрі України чи у Міжнародному виставковому центрі.
Про це на брифінгу 30 жовтня повідомив мер столиці Віталій Кличко. За попередніми розрахунками, вартість облаштування одного такого госпіталю може скласти 245 млн грн.
Київ передав у МОЗ розрахунки необхідної кількості медичних працівників. В госпіталі зможуть розмістити 500 осіб. Для цього необхідна робота 1,2 тис. медпрацівників.
Київ наразі додатково підготував 3,3 тис. ліжок в комунальних закладах, при цьому, за словами Кличка, заповнюваність становить 66%.
Використовуємо всі резерви, зверталися до уряду, аби хворих везли і в державні заклади столиці, де є 11 тис. ліжок і персонал. Сподіваюся, що до цього не дійде справа, але ми підготувалися і до такого розвитку подій, — повідомив Кличко.
Сьогодні майже всю Україну віднесли до помаранчевої або червоної зон карантину. «Зеленою» і «жовтою» залишилися лише деякі регіони Херсонської області.
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