Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Місця для трьох мобільних госпіталів у Києві повідомив Кличко, фото — DW

Місця для мобільного коронавірусного госпіталю у Києві повідомив Кличко

30 жов 2020, 12:39
999

Мобільний госпіталь для коронавірусних хворих у Києві можуть відкрити у Палаці спорту, Національному експоцентрі України чи у Міжнародному виставковому центрі.

Про це на брифінгу 30 жовтня повідомив мер столиці Віталій Кличко. За попередніми розрахунками, вартість облаштування одного такого госпіталю може скласти 245 млн грн.

Київ передав у МОЗ розрахунки необхідної кількості медичних працівників. В госпіталі зможуть розмістити 500 осіб. Для цього необхідна робота 1,2 тис. медпрацівників.

Київ наразі додатково підготував 3,3 тис. ліжок в комунальних закладах, при цьому, за словами Кличка, заповнюваність становить 66%.


Використовуємо всі резерви, зверталися до уряду, аби хворих везли і в державні заклади столиці, де є 11 тис. ліжок і персонал. Сподіваюся, що до цього не дійде справа, але ми підготувалися і до такого розвитку подій, — повідомив Кличко.

Сьогодні майже всю Україну віднесли до помаранчевої або червоної зон карантину. «Зеленою» і «жовтою» залишилися лише деякі регіони Херсонської області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів