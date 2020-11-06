Председателя Харьковского админсуда отстранили от должности. Фото: pravda.com.ua

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Ракурс

Председателя Харьковского окружного админсуда Ольгу Панченко, которую подозревают в передаче взятки, отстранили от должности.

Такое решение 6 ноября приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Отмечается, что Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи от 28 октября, который не удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) об отстранении Панченко от должности.

Таким образом, судья была отстранена от должности до окончания срока досудебного следствия — 22 ноября 2020 года. Судью подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Решение является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит, — говорится в сообщении.



Напомним, 21 сентября на передаче взятки разоблачили председателя Харьковского окружного административного суда. Оказалось, что чиновник давила на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления в административном деле по поводу земельного вопроса. За принятие судьей «правильного» решения председатель суда передала 3 тыс. долл.

Впоследствии Высший совет правосудия отстранил судью от осуществления правосудия.