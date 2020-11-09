Владимир Омелян, фото: Mind

https://racurs.ua/n146240-delo-o-snijenii-sborov-omelyanom-peredali-v-sud-sap.html

Ракурс

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сегодня, 9 ноября, направила в Высший антикоррупционного суд дело против бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

По версии следствия, незаконные действия Омеляна во время пребывания в должности привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Речь идет о выданном Омеляном в декабре 2017 года приказе об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В САП отмечают, что один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада.

К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет, — отмечают в САП.



Обвинительный акт в отношении Омеляна квалифицирован по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса («Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах»).

Напомним, о подозрении в этом деле детективы НАБУ сообщили Омеляну в июне. Экс-министр тогда заявил, что это его решение привело к росту отрасли более чем на 20%.