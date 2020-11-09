Володимир Омелян, фото: Mind

https://racurs.ua/ua/n146240-spravu-pro-znyjennya-zboriv-omelyanom-peredaly-do-sudu-sap.html

Ракурс

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) сьогодні, 9 листопада, скерувала до Вищого антикорупційного суду справу проти колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

За версією слідства, незаконні дії Омеляна під час перебування на посаді призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн. Про це повідомляє прес-служба САП.

Йдеться про виданий Омеляном у грудні 2017 року наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. У САП наголошують, що один з цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету, тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада.

До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет, — зазначають у САП.



Обвинувальний акт щодо Омеляна кваліфіковано за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу («Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах»).

Нагадаємо, про підозру у цій справі детективи НАБУ повідомили Омеляну в червні. Екс-міністр тоді заявив, що це його рішення призвело до зростання галузі на понад 20%.