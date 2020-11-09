Кернеса чекають у Харкові на першій сесії нової міськрадиhttps://racurs.ua/ua/n146239-kernesa-chekaut-u-harkovi-na-pershiy-sesiyi-novoyi-miskrady.htmlРакурс
У мерії Харкова дотепер не знають дату повернення Геннадія Кернеса, але чекають його на першій сесії.
Планується, що до 20 грудня Кернес буде в місті і на засіданні нового складу міськради він складе присягу.
Про це телеграм-каналу Pavlovskiy News розповів директор комунікаційного департаменту муніципалітету Юрій Сидоренко.
Напередодні Кернеса офіційно зареєстрували мером міста. Щоправда, заяву про вступ на посаду було подано електронною поштою.
7 листопада міська ТВК ухвалила постанову «Про реєстрацію міського голови». Її текст оприлюднили на сайті Харківської міської ради.
Нагадаємо, що Кернес із вересня перебуває на лікуванні в Берліні.
За інформацією виборчкому, усього в міськраду Харкова балотувалося 11 партій. З них подолали п’ятивідсотковий бар'єр п’ять, а саме:
- «Блок Кернеса — Успішний Харків» — 34,53%;
- «Опозиційна платформа — За життя» — 21,33;
- «Слуга народу» — 12,76%;
- «Блок Світличної «Разом» — 12,4%;
- «Європейська солідарність» — 8,05%.