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Ракурс
Кернеса чекають у Харкові на першій сесії нової міськради

Кернеса чекають у Харкові на першій сесії нової міськради

9 лис 2020, 11:49
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У мерії Харкова дотепер не знають дату повернення Геннадія Кернеса, але чекають його на першій сесії.

Планується, що до 20 грудня Кернес буде в місті і на засіданні нового складу міськради він складе присягу.

Про це телеграм-каналу Pavlovskiy News розповів директор комунікаційного департаменту муніципалітету Юрій Сидоренко.

Напередодні Кернеса офіційно зареєстрували мером міста. Щоправда, заяву про вступ на посаду було подано електронною поштою.

7 листопада міська ТВК ухвалила постанову «Про реєстрацію міського голови». Її текст оприлюднили на сайті Харківської міської ради.

Нагадаємо, що Кернес із вересня перебуває на лікуванні в Берліні.


За інформацією виборчкому, усього в міськраду Харкова балотувалося 11 партій. З них подолали п’ятивідсотковий бар'єр п’ять, а саме:

  • «Блок Кернеса — Успішний Харків» — 34,53%;
  • «Опозиційна платформа — За життя» — 21,33;
  • «Слуга народу» — 12,76%;
  • «Блок Світличної «Разом» — 12,4%;
  • «Європейська солідарність» — 8,05%.

Джерело: Ракурс


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