Кернеса чекають у Харкові на першій сесії нової міськради

https://racurs.ua/ua/n146239-kernesa-chekaut-u-harkovi-na-pershiy-sesiyi-novoyi-miskrady.html

Ракурс

У мерії Харкова дотепер не знають дату повернення Геннадія Кернеса, але чекають його на першій сесії.

Планується, що до 20 грудня Кернес буде в місті і на засіданні нового складу міськради він складе присягу.

Про це телеграм-каналу Pavlovskiy News розповів директор комунікаційного департаменту муніципалітету Юрій Сидоренко.

Напередодні Кернеса офіційно зареєстрували мером міста. Щоправда, заяву про вступ на посаду було подано електронною поштою.

7 листопада міська ТВК ухвалила постанову «Про реєстрацію міського голови». Її текст оприлюднили на сайті Харківської міської ради.

Нагадаємо, що Кернес із вересня перебуває на лікуванні в Берліні.

За інформацією виборчкому, усього в міськраду Харкова балотувалося 11 партій. З них подолали п’ятивідсотковий бар'єр п’ять, а саме: