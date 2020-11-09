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Ракурс
Кернеса ждут в Харькове на первой сессии нового горсовета

Кернеса ждут в Харькове на первой сессии нового горсовета

9 ноя 2020, 11:49
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В мэрии Харькова до сих пор не знают дату возвращения Геннадия Кернеса, но ждут его на первой сессии.

Планируется, что до 20 декабря Кернес будет в городе и на заседании нового состава горсовета он принесет присягу.

Об этом телеграм-каналу Pavlovskiy News рассказал директор коммуникационного департамента муниципалитета Юрий Сидоренко.

Накануне Кернеса официально зарегистрировали мэром города. Правда, заявление о вступлении в должность было подано по электронной почте.

7 ноября городская ТИК приняла постановление «О регистрации городского головы». Ее текст обнародовали на сайте Харьковского городского совета.

Напомним, что Кернес с сентября находится на лечении в Берлине.


По информации избиркома, всего в горсовет Харькова баллотировались 11 партий. Из них преодолели пятипроцентный барьер пять, а именно:

  • «Блок Кернеса — Успешный Харьков» — 34,53%;
  • «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 21,33;
  • «Слуга народа» — 12,76%;
  • «Блок Светличной «Вместе» — 12,4%;
  • «Европейская солидарность» — 8,05%.

Источник: Ракурс


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