Кернеса ждут в Харькове на первой сессии нового горсовета

https://racurs.ua/n146239-kernesa-jdut-v-harkove-na-pervoy-sessii-novogo-gorsoveta.html

Ракурс

В мэрии Харькова до сих пор не знают дату возвращения Геннадия Кернеса, но ждут его на первой сессии.

Планируется, что до 20 декабря Кернес будет в городе и на заседании нового состава горсовета он принесет присягу.

Об этом телеграм-каналу Pavlovskiy News рассказал директор коммуникационного департамента муниципалитета Юрий Сидоренко.

Накануне Кернеса официально зарегистрировали мэром города. Правда, заявление о вступлении в должность было подано по электронной почте.

7 ноября городская ТИК приняла постановление «О регистрации городского головы». Ее текст обнародовали на сайте Харьковского городского совета.

Напомним, что Кернес с сентября находится на лечении в Берлине.

По информации избиркома, всего в горсовет Харькова баллотировались 11 партий. Из них преодолели пятипроцентный барьер пять, а именно: