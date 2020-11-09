Кернеса ждут в Харькове на первой сессии нового горсоветаhttps://racurs.ua/n146239-kernesa-jdut-v-harkove-na-pervoy-sessii-novogo-gorsoveta.htmlРакурс
В мэрии Харькова до сих пор не знают дату возвращения Геннадия Кернеса, но ждут его на первой сессии.
Планируется, что до 20 декабря Кернес будет в городе и на заседании нового состава горсовета он принесет присягу.
Об этом телеграм-каналу Pavlovskiy News рассказал директор коммуникационного департамента муниципалитета Юрий Сидоренко.
Накануне Кернеса официально зарегистрировали мэром города. Правда, заявление о вступлении в должность было подано по электронной почте.
7 ноября городская ТИК приняла постановление «О регистрации городского головы». Ее текст обнародовали на сайте Харьковского городского совета.
Напомним, что Кернес с сентября находится на лечении в Берлине.
По информации избиркома, всего в горсовет Харькова баллотировались 11 партий. Из них преодолели пятипроцентный барьер пять, а именно:
- «Блок Кернеса — Успешный Харьков» — 34,53%;
- «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 21,33;
- «Слуга народа» — 12,76%;
- «Блок Светличной «Вместе» — 12,4%;
- «Европейская солидарность» — 8,05%.