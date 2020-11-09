Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: УНН

Коронавирус подкосил более 700 киевлян — среди них 34 медика (КАРТА)

9 ноя 2020, 11:39
999

Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 748 человек, в том числе у 69 детей и 34 медиков. Всего подтверждено 44 тыс. 920 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 27 тыс. 381 активный больной.

Пять пациентов умерли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 872 киевлянина. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:


  • 401 женщина в возрасте от 18 до 92 лет;
  • 278 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
  • 34 девочки от восьми месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от одного года до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 76 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

  • Деснянском районе — 130;
  • Дарницком районе — 109;
  • Оболонском районе — 107.

Выздоровели за минувшие сутки 170 человек. Всего смогли преодолеть коронавирус 16 тыс. 667 жителей столицы.

Распостранения коронавируса в Киеве. Карта: пресс-служба КличкоНапомним, ранее мы сообщали, что новые карантинные зоны ввели в Украине 9 ноября. Во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в «красную» и «оранжевую» зоны отнесли все регионы Украины. Столица остается в «оранжевой» зоне карантина.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров