Коронавирус в Киеве. Фото: УНН

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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 748 человек, в том числе у 69 детей и 34 медиков. Всего подтверждено 44 тыс. 920 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 27 тыс. 381 активный больной.

Пять пациентов умерли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 872 киевлянина. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

401 женщина в возрасте от 18 до 92 лет;

278 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

34 девочки от восьми месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от одного года до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 76 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Деснянском районе — 130;

Дарницком районе — 109;

Оболонском районе — 107.

Выздоровели за минувшие сутки 170 человек. Всего смогли преодолеть коронавирус 16 тыс. 667 жителей столицы.



Напомним, ранее мы сообщали, что новые карантинные зоны ввели в Украине 9 ноября. Во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в «красную» и «оранжевую» зоны отнесли все регионы Украины. Столица остается в «оранжевой» зоне карантина.