Коронавирус подкосил более 700 киевлян — среди них 34 медика (КАРТА)https://racurs.ua/n146238-koronavirus-podkosil-bolee-700-kievlyan-sredi-nih-34-medika-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 748 человек, в том числе у 69 детей и 34 медиков. Всего подтверждено 44 тыс. 920 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 27 тыс. 381 активный больной.
Пять пациентов умерли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 872 киевлянина. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.
За сутки в Киеве заболели:
- 401 женщина в возрасте от 18 до 92 лет;
- 278 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
- 34 девочки от восьми месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от одного года до 17 лет.
В больницы за сутки госпитализировали 76 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:
- Деснянском районе — 130;
- Дарницком районе — 109;
- Оболонском районе — 107.
Выздоровели за минувшие сутки 170 человек. Всего смогли преодолеть коронавирус 16 тыс. 667 жителей столицы.
Напомним, ранее мы сообщали, что новые карантинные зоны ввели в Украине 9 ноября. Во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в «красную» и «оранжевую» зоны отнесли все регионы Украины. Столица остается в «оранжевой» зоне карантина.