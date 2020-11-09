Коронавірус у Києві. Фото: УНН

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 748 осіб, у тому числі у 69 дітей та 34 медиків. Всього підтверджено 44 тис. 920 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 27 тис. 381 активний хворий.

П’ять пацієнтів за добу померли, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 872 киянина. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

401 жінка у віці від 18 до 92 років;

278 чоловіків у віці від 18 до 87 років;

34 дівчинки від восьми місяців до 17 років та 35 хлопчиків від одного року до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 76 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Деснянському районі — 130;

Дарницькому районі — 109;

Оболонському районі — 107.

Одужали за минулу добу 170 людей. Усього коронавірус змогли подолати 16 тис. 667 мешканців столиці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові карантинні зони запровадили в Україні 9 листопада. Під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до «червоної» та «помаранчевої» зони віднесли усі регіони України. Столиця залишається у «помаранчевій» зоні карантинних обмежень.