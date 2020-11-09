У МОЗ розповіли, коли можна безпечно виходити із самоізоляції

Степанов. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n146237-u-moz-rozpovily-koly-mojna-bezpechno-vyhodyty-iz-samoizolyaciyi.html

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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я, заявив, що наразі є три критерія, які визначають, коли можна припинити самоізоляцію, щоб не наражати на небезпеку оточуючих.

Вони є рівноцінними, а негативний тест методом полімеразної ланцюгової реакції — не обов’язковий. Про це очільник медичного відомства заявив сьогодні, 9 листопада, під час брифінгу.

За його словами, при наявності хоча б одного з цих показників, рекомендовано припиняти самоізоляцію та лікування пацієнтів.

Нові покази для завершення самоізоляції такі:

відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження;

відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання, за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР;

відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати взяття матеріалу при позитивному результаті COVID-19 методом ПЛР без лабораторного обстеження.

Повторне тестування методом-ПЛР з метою визначення наявності чи відсутності вірусу в організмі може проводитися не раніше, ніж через 10 днів після появи симптомів або отримання першого позитивного результату на COVID-19.

1 числа з’явилися симптоми, у вас взяли мазок, зробили тест — позитивний. Потім аналогічно якщо на 10 день немає симптомів, ще рахуєте 3 три дні. Не потрібно робити лабораторне обстеження, якщо вже немає проявів симптомів протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня захворюваності від дати встановлення діагнозу, — пояснив обмеження Степанов.



Він додав, що повторне тестування не є обов’язковим для припинення самоізоляції та підтвердження, що ви не можете інфікувати будь-яку іншу людину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що імунітет від коронавірусу може залишатися навіть після зникнення антитіл в організмі, оскільки в тілі зберігаються «заточені» під конкретний патоген B- і T-клітини імунітету. У зв’язку з цим майбутні вакцини, якщо буде доведена їх ефективність, і природне поширення вірусу, все-таки зможуть створити колективний імунітет.