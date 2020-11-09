Карантин вихідного дня — в МОЗ розповіли, що працюватиме

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Ракурс

Карантин вихідного дня передбачатиме нові обмеження для українців. За його допомогою Міністерство охорони здоров’я намагається зупинити стрімке зростанням захворюваності.

Карантин вихідного дня є альтернативою локдауну, доякого вдалися в Європі, вважає міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

На брифінгу 9 листопада він повідомив, що у вихідні дні — з 00.00 суботи до 00.00 понеділка працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, ветеринарні аптеки, автозаправні станції. Решта — ресторани, кафе або інші заклади харчування — виключно на виніс.

Щодо ТРЦ, інших магазинів, ми рекомендуємо, щоб вони були зачинені. Це стосується й розважальних, масових заходів, — розповів Степанов.

Мета таких дій — розірвати ланцюг передачі хвороби від людини до людини та збити хвилю розповсюдження коронавірусу.

У МОЗ сподіваються, що це зменшить кількість контактів між людьми до мінімуму, а контакти принаймні у вихідні дні звузяться до родинного кола.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що посилити карантинні обмеження можуть уже з цього тижня, але рішення Кабінет міністрів ще не ухвалив. Відзначимо, що у найближчий вікенд в багатьох містах України відбудеться другий тур виборів мера.

Нового антирекорду за кількістю заражених 9 листопада не зафіксували, але запас ліжок продовжує скорочуватися. За тиждень коронавірус виявили у 66 тис. осіб, причому 9 тис. осіб довелося госпіталізувати. Вільних ліжок стало на 2 тис. менше, ніж тижнем раніше. Наразі зайяті 28 тис. місць при загальній кількості в 52 тис.