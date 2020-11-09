Карантин выходного дня — в Минздраве рассказали, что будет работать

https://racurs.ua/n146233-karantin-vyhodnogo-dnya-v-minzdrave-rasskazali-chto-budet-rabotat.html

Ракурс

Карантин выходного дня будет предусматривать новые ограничения для украинцев. С его помощью Министерство здравоохранения пытается остановить стремительный рост заболеваемости.

Карантин выходного дня является альтернативой локдауну, к которому прибегли в Европе, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

На брифинге 9 ноября он сообщил, что в выходные дни — с 00.00 субботы до 00.00 понедельника — будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, ветеринарные аптеки, автозаправочные станции. Остальные — рестораны, кафе или другие питания — исключительно на вынос.

По поводу ТРЦ, других магазинов, мы рекомендуем, чтобы они были закрыты. Это касается и развлекательных, массовых мероприятий, — рассказал Степанов.

Цель таких действий —- разорвать цепь передачи болезни от человека к человеку и сбить волну распространения коронавируса.

В Минздраве надеются, что это уменьшит количество контактов между людьми к минимуму, а контакты по крайней мере в выходные дни сузятся до семейного круга.

Ранее «Ракурс» сообщал, что усилить карантин могут уже с этой недели, но решение Кабинет министров еще не принял. Отметим, что в ближайший уикенд во многих городах Украины состоится второй тур выборов мэра.

Нового антирекорда по количеству зараженных 9 ноября не зафиксировали, но запас коек продолжает сокращаться. За неделю коронавирус обнаружили у 66 тыс. Человек, причем 9 тыс. человек пришлось госпитализировать. Свободных коек стало на 2 тыс. меньше, чем неделей ранее. Сейчас занято 28 тыс. мест при общем количестве в 52 тыс.