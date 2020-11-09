У Трампа опровергают, что родственники призвали его признать поражение

Дональд Трамп, фото: Marc Nozell

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Ракурс

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Результаты подсчета голосов свидетельствуют, что победителем стал кандидат от Демократической партии Джо Байден, однако действующий президент Дональд Трамп считает настоящим победителем себя и заявляет о нарушениях во время подсчета бюллетеней.

В команде Трампа опровергают распространенную СМИ информацию о том, что его жена и один из ближайших советников — зять Джаред Кушнер якобы уговаривали его признать свое поражение. Советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер сообщил об этом на своей странице в Твиттере.

Эта история не соответствует действительности. Учитывая неопределенные результаты выборов во многих штатах, а также серьезные нарушения при голосовании и отсутствие прозрачности в других, Джаред советовал Трампу использовать все доступные средства правовой защиты для обеспечения точности, — заверил Миллер.

В то же время Переходной консультативный совет США (совещательный орган, призванный обеспечить передачу власти от действующего президента к следующему) уже призвал Трампа готовиться к передаче власти Байдену, несмотря на то, что окончательные результаты выборов еще не объявлены.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 8 ноября на сайте совета.

Это была тяжелая кампания, но история изобилует примерами президентов, которые после таких кампаний любезно помогали своим преемникам, — отмечают в совете, вспоминая, как пример, передачу власти от республиканца Джорджа Буша к демократу Биллу Клинтону в 1993 году.



В совете отмечают, что сразу после инаугурации Байдену нужно будет создать новое правительство и подготовить бюджет размером 4,7 трлн долл. США.

Напомним, Трамп недавно заявил, что победил на выборах, получив 71 млн «законных голосов».