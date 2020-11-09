Автобус с пассажирами перевернулся на Херсонщине, есть погибшие, фото — НПУ

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Ракурс

ДТП со смертельным исходом произошло в Херсонской области. Водитель рейсового автобуса в Белозерском районе съехал на большой скорости в кювет.

В пресс-службе управления Нацполиции рассказали, что за рулем «Эталон» был 51-летний водитель. Автобус Херсон — Садовое в момент ДТП находился между селами Садовое и Антоновка.

Водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и автобус перевернулся. Большую частного автобуса разнесло вдребезги и смяло, погибли две женщины в возрасте 42 и 54 года. Более 10 человек получили травмы.

В полиции открыли производство по ч. 3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в тройном ДТП возле Ровно с участием скорой пострадали шесть человек. Столкнулись автомобиль «Рено» и два автомобиля — «Мерседес». Кроме того, сотрудники ГСЧС, возвращаясь с места тройного ДТП, увидели перевернутый автомобиль скорой медицинской помощи.

«Скорая» направлялась на ДТП в село Забороль. Перед этим она уже завезла травмированного в больницу Ровно и возвращалась на место происшествия.