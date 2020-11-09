Автобус з пасажирами перекинувся на Херсонщині, є загиблі, фото — НПУ

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Ракурс

ДТП зі смертельними наслідками сталася у Херсонській області. Водій рейсового автобусу в Білозерському районі з’їхав на великій швидкості у кювет.

В прес-службі управління Нацполіції розповіли, що за кермом «Еталону» був 51-річний водій. Автобус Херсон — Садове в момент ДТП перебував між селами Садове та Антонівка.

Водій не обрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого з’їхав в кювет та перекинувся. Більшу частну автобуса розтрощило, загинули дві жінки віком 42 та 54 роки. Понад 10 осіб отримали травми.

У поліції відкрили провадження за ч. 3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в потрійній ДТП біля Рівного за участі «швидкої» постраждало шестеро осіб. Зіткнулися автомобіль «Рено» та два автомобілі — «Мерседес». Крім того, співробітники ДСНС, повертаючися з місця потрійної ДТП, побачили перекинутий автомобіль швидкої медичної допомоги.

«Швидка» прямувала на ДТП в село Забороль. Перед цим вона вже завезли травмованого до лікарні Рівного і поверталася на місце пригоди.