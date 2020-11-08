Байден планирует отменить указы Трампа. Фото: Байден в Твиттер

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Ракурс

Джо Байден, который по сообщениям СМИ победил на выборах президента США, хочет отменить ряд указов своего предшественника.

Байден уже после инаугурации планирует издать ряд исполнительных указов, которые отменят предыдущие распоряжения Дональда Трампа. Об этом 8 ноября сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что представитель Демократической партии отменит решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и хочет снова присоединиться к Парижской климатической соглашения. Кроме того, Байден аннулирует запрет на въезд из мусульманских стран. Также он хочет восстановить программу, которая позволяла оставаться в Штатах людям, которых незаконно привезли в страну в детстве.

Напомним, 7 ноября ряд американских СМИ сообщили, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден победил на президентских выборах в США. Он обогнал своего противника от Республиканской партии и действующего президента Дональда Трампа на 2,9%. По данным информагентства Associated Press, Байден получил 284 голоса, тогда как Трамп — 214.

Вместо этого Дональд Трамп обвинил власти штатов, в которых выигрывал его соперник, в фальсификациях и пригрозил судебными исками. Несколько заявлений с жалобами от республиканцев судами разных штатов были отклонены.