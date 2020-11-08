Британская королева Елизавета II. Фото: lenta.ua

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Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, впервые надела маску на публике.

Королева побывала в Вестминстерском аббатстве, где посетила могилу Неизвестного воина, в день 100-летия его похорон. Это первое публичное появление британской королевы в Лондоне с марта. Об этом сообщает Sky News.

Маска Елизаветы II была черной с белыми краями. Эксперты предполагают, что маску королеве сделала Анжела Келли, создающая наряды монархине. В Букингемском дворце эту информацию пока не подтверждали, но и не опровергали. Одета королева была в черное пальто и шляпу, на руках были перчатки.

Как известно, члены королевской семьи британский принц Уильям и принц Чарльз в последние месяцы носили защитные маски на официальных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в октябре Елизавета II вернется к работе — будет проводить аудиенции в Букингемском дворце и посещать некоторые мероприятия. С середины марта 94-летняя королева и ее 99-летний муж находились на режиме самоизоляции. Их окружали несколько десятков человек, которые тоже ограничили контакты с внешним миром.