Задержание в Минске. Фото: tyt.by

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«Маш народовластия» в Минске и других городах Беларуси 8 ноября сопровождается масштабными задержаниями.

Митинг в белорусской столице стартовал в 11.00, но за час перед началом марша власти закрыли метрополитен, а операторы вынуждены были отключить мобильный интернет. Силовики сначала начали разгонять активистов на проспекте Победителей. Также задержания фиксируются районе улицы Мельникайте, возле Ратуши и вблизи торгового центра «Немига». Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Отмечается о задержании 235 человек. Среди задержанных есть и местные знаменитости — серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин. Также сообщается о задержании представителей СМИ.

Напомним, 1 ноября в Минске прошло протестное шествие, приуроченное к белорусскому празднику Дзяды. Для разгона активистов силовики применяли силу и стреляли в воздух.