Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 9 ноября будет сухой и солнечной, лишь ночью и утром, кроме северной части, прогнозируют туман. Видимость составит 200−500 м, поэтому водителям стоит быть осторожными.

Температура воздуха также будет комфортной, как для этой поры. Ночью обещают от 1° до 8° тепла, а днем столбики термометров покажут 7−14° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается северо-западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 9 ноября прогнозируется солнечная. Ночью воздух прогреется до 4−6° тепла, а днем — 8−10° выше нуля.

Погодные условия в Харькове в понедельник ожидаются солнечные, возможна облачность. Температуру воздуха в темное время суток обещают 3−5° тепла, днем 8−10° выше нуля.

Погода Одессе в первый рабочий день недели ожидается ясная и относительно теплая, как для этой поры осени. Ночью столбики термометров покажут 5−7° тепла, а днем обещают 10−12° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется солнечная с легкой облачностью. Температура воздуха ночью 1−3° тепла, а днем — 7−9° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 9 ноября ожидается ясная, осадков не обещают. Температурные показатели следующие — ночью 1−4° тепла, а днем 7−12° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, погода в Украине 8 ноября прогнозировалась теплая и преимущественно солнечная. Синоптики обещали, что температура воздуха прогреется до 15° тепла.