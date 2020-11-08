Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n146212-minlyva-hmarnist-ta-gustyy-tuman-pogoda-v-ukrayini-na-9-lystopada-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 9 листопада буде сухою та сонячною, лише вночі та вранці, крім північної частини, прогнозують туман. Видимість складе 200−500 м, тому водіям варто бути обережними.

Температура повітря також буде комфортною, як для цієї пори. Вночі обіцяють від 1° до 8° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 7−14° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується північно-західний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 9 листопада прогнозується сонячна. Вночі повітря прогріється до 4−6° тепла, а вдень — 8−10° вище нуля.

Погодні умови в Харкові в понеділок очікується сонячні, можлива хмарність. Температуру повітря в темну пору доби обіцяють 3−5° тепла, вдень 8−10° вище нуля.

Погода Одесі в перший робочий день тижня очікується ясна та відносно тепла, як для цієї пори осені. Вночі стовпчики термометрів покажуть 5−7° тепла, а вдень обіцяють 10−12° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується сонячна, з легкою хмарністю. Температура повітря вночі 1−3° тепла, а вдень — 7−9° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 9 листопада очікується ясна, опадів не обіцяють. Температурні показники наступні — вночі 1−4° тепла, а вдень 7−12° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 9 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, погода в Україні 8 листопада прогнозувалася тепла та переважно сонячна. Синоптики обіцяли, що температура повітря прогріється до 15° тепла.