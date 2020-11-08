Затримання в Мінську. Фото: tyt.by

https://racurs.ua/ua/n146213-marsh-narodovladdya-v-bilorusi-sylovyky-zatrymaly-sotni-demonstrantiv-foto-video.html

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«Марш народовладдя» в Мінську та інших містах Білорусі 8 листопада супроводжується масштабними затриманнями.

Мітинг у білоруській столиці стартував об 11.00, але за годину перед початком маршу влада закрила метрополітен, а оператори змушені були вимкнути мобільний інтернет. Силовики спершу почали розганяти активістів на проспекті Переможців. Також затримання фіксуються районі вулиці Мельникайте, біля Ратуші та поблизу торговельного центру «Неміга». Про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

Зазначається про затримання 235 осіб. Серед затриманих є й місцеві знаменитості — срібний призер Олімпійських ігор 2008 року в десятиборстві Андрій Кравченко та багаторазовий чемпіон Білорусі з кікбоксингу і тайського боксу Іван Ганін. Також повідомляється про затримання представників ЗМІ.

Нагадаємо, 1 листопада в Мінську пройшла протестна хода, приурочена до білоруського свята Дзяди. Для розгону активістів силовики застосовували силу та стріляли в повітря.