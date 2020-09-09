Королева Елизавета II возвращается к работе в Букингемском дворце

Британская королева Елизавета II. Фото: ТСН

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Елизавета II, королева Великобритании, планирует постепенно вернуться к исполнению своих официальных обязанностей.

Вскоре у королевы завершатся каникулы, которые она проводит в замке Балморал в Шотландии. Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп покинут территорию замка после 14 сентября. Некоторое время королевская семья проведет в поместье Сандрингем. Об этом сообщает royal.uk.

Также ожидается прибытие королевы в Виндзорский замок, где до каникул она проводила время на самоизоляции вместе со своим 99-летним мужем.

А уже в октябре Елизавета II вернется к работе. Монархиня будет проводить аудиенции в Букингемском дворце и посещать некоторые мероприятия. В Лондоне не исключают, что от ситуации с пандемией коронавируса зависит, вернется ли королева к выполнению своих официальных обязанностей.

Как известно, 94-летняя королева и ее 99-летний муж находятся на режиме самоизоляции с середины марта. Их окружают несколько десятков человек, которые тоже ограничили контакты с внешним миром.

Напомним, в июне королева Великобритании Елизавета II впервые после объявления карантина показалась на публике — фотографы заметили ее верхом на пони на территории Виндзорского замка.