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Британська королева Єлизавета II. Фото: ТСН

Королева Єлизавета II повертається до роботи в Букінгемському палаці

9 вер 2020, 18:24
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Єлизавета II, королева Великої Британії, планує поступово повернутися до виконання своїх офіційних обов’язків.

Незабаром у королеви завершаться канікули, які вона проводить у замку Балморал у Шотландії. Єлизавета II та її чоловік герцог Единбурзький Філіп покинуть територію замку після 14 вересня. Деякий час королівська родина проведе у маєтку Сандрінгем. Про це повідомляє royal.uk.

Також очікується прибуття королеви у Віндзорський замок, де до канікул вона проводила час на самоізоляції разом зі своїм 99-річним чоловіком.

А вже у жовтні Єлизавета II повернеться до роботи. Монархиня проводитиме аудієнції в Букінгемському палаці та відвідуватиме деякі заходи. У Лондоні не виключають, що від ситуації з пандемією коронавірусу залежить, чи повернеться королева до виконання своїх офіційних обов’язків.


Як відомо, 94-річна королева та її 99-річний чоловік перебувають на режимі самоізоляції з середини березня. Їх оточують декілька десятків осіб, які теж обмежили контакти з зовнішнім світом.

Нагадаємо, у червні королева Великої Британії Єлизавета II вперше після оголошення карантину показалася на публіці — фотографи помітили її верхи на поні на території Віндзорського замку.


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