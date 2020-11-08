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Ракурс
Британська королева Єлизавета II. Фото: lenta.ua

Королева Єлизавета II вперше з’явилася на людях у масці (ФОТО)

8 лис 2020, 16:15
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Єлизавета II, королева Великої Британії, вперше одягла маску на публіці.

Монархиня побувала в Вестмінстерському абатстві, де відвідала могилу Невідомого воїна, в день 100-річчя його похорону. Це перша публічна поява британської королеви в Лондоні з березня. Про це повідомляє Sky News.

Маска Єлизавети II була чорною з білими краями. Експерти припускають, що маску королеві зробила Анжела Келлі, яка створює наряди монархині. У Букінгемському палаці цю інформацію поки не підтверджували, але й не спростовували. Одягнута королева була в чорне пальто та капелюх, на руках були рукавички.

Як відомо, члени королівської сім’ї британський принц Вільям та принц Чарльз в останні місяці носили захисні маски на офіційних заходах.

Королева Єлизавета ІІ в масці вперше з’явилася на публіці. Фото: Aaron Chown

Королева Єлизавета ІІ в масці вперше з’явилася на публіці. Фото: Aaron Chown


Королева Єлизавета ІІ в масці вперше з’явилася на публіці. Фото: Aaron Chown

Раніше повідомлялося, що в жовтні Єлизавета II повернеться до роботи — проводитиме аудієнції в Букінгемському палаці та відвідуватиме деякі заходи. З середини березня 94-річна королева та її 99-річний чоловік перебували на режимі самоізоляції. Їх оточували декілька десятків осіб, які теж обмежили контакти з зовнішнім світом.


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