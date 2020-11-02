Королева Елизавета поехала на свидание к принцу Филиппу — они вместе уже 73 года

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Ракурс

94-летняя королева Елизавета II поехала из Виндзора на свидание к 99-летнему супругу принцу Филиппу. Ранее по возвращении из Шотландии, где ее величество провела летние каникулы и семь месяцев карантина, она вернулась в Виндзорский дворец.

До этого королева Елизавета II появилась на публике 15 октября во время посещения военной научно-технической лаборатории в научном парке Портон-Даун неподалеку от Солсбери.

Теперь стало известно, что ее величество отправилась в Сандрингем, где живет принц Филипп. В этом месяце пара отпразднует 73-ю годовщину со дня своей свадьбы. Пока не известно, проведут ли этот день супруги вместе.

В прошлый четверг королева Елизавета II отправилась в Вуд-Фарм, чтобы увидеться с герцогом до того, как жители Великобритании вернутся к режиму самоизоляции. Ранее сообщалось, что принц Филипп живет в фермерском доме в Норфолке, где пара проводила много времени в молодые годы. Герцог живет там с 2017 года, с тех пор, как сложил с себя королевские полномочия.

Напомним, в Шотландии королева Елизавета и принц Филипп проводят летние каникулы, но в этом году из-за пандемии коронавируса пара провела вместе семь месяцев и три недели.