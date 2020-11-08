Байден планує скасувати укази Трампа. Фото: Байден в Твіттер

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Ракурс

Джо Байден, який за повідомленнями ЗМІ переміг на виборах президента США, хоче скасувати низку указів свого попередника.

Байден вже після інавгурації планує видати низку виконавчих указів, що скасують попередні розпорядження Дональда Трампа. Про це 8 листопада повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що представник Демократичної партії скасує рішення про вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров’я та хоче знову приєднатися до Паризької кліматичної угоди. Крім того, Байден анулює заборону на в’їзд із мусульманських країн. Також він хоче відновити програму, яка дозволяла залишатися в Штатах людям, яких незаконно привезли в країну в дитинстві.

Нагадаємо, 7 листопада низка американських ЗМІ повідомили, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден переміг на президентських виборах у США. Він обігнав свого супротивника від Республіканської партії та чинного президента Дональда Трампа на 2,9%. За даними інформагентства Associated Press, Байден отримав 284 голоси, тоді як Трамп — 214.

Натомість Дональд Трамп звинуватив владу штатів, в яких вигравав його суперник, у фальсифікаціях і пригрозив судовими позовами. Кілька заяв зі скаргами від республіканців судами різних штатів були відхилені.