У Трампа спростовують, що родичі закликали його визнати поразку

Дональд Трамп, фото: Marc Nozell

https://racurs.ua/ua/n146232-u-trampa-sprostovuut-scho-rodychi-zaklykaly-yogo-vyznaty-porazku.html

Ракурс

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Результати підрахунку голосів свідчать, що переможцем став кандидат від Демократичної партії Джо Байден, проте чинний президент Дональд Трамп вважає справжнім переможцем себе та заявляє про порушення під час підрахунку бюлетенів.

У команді Трампа спростовують поширену ЗМІ інформацію про те, що його дружина та один із найближчих радників — зять Джаред Кушнер нібито вмовляли його визнати свою поразку. Радник передвиборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер повідомив про це на своїй сторінці у Твіттері.

Ця історія не відповідає дійсності. Враховуючи невизначені результати виборів у багатьох штатах, а також серйозні порушення при голосуванні і відсутність прозорості в інших, Джаред радив Трампу використовувати всі доступні засоби правового захисту для забезпечення точності, — запевнив Міллер.

Водночас Перехідна консультативна рада США (дорадчий орган, покликаний забезпечити передачу влади від чинного президента до наступного) вже закликала Трампа готуватися до передачі влади Байдену, попри те, що остаточні результати виборів ще не оголошені.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому 8 листопада на сайті ради.

Це була важка кампанія, але історія рясніє прикладами президентів, котрі після таких кампаній любʼязно допомагали своїм наступникам, — наголошують у раді, згадуючи, як приклад, передачу влади від республіканця Джорджа Буша до демократа Білла Клінтона у 1993 році.



У раді зазначають, що відразу після інавгурації Байдену потрібно буде створити новий уряд й підготувати бюджет розміром 4,7 трлн дол. США.

Нагадаємо, Трамп нещодавно заявив, що переміг на виборах, отримавши 71 млн «законних голосів».