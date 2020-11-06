Второй тур местных выборов — ЦИК назвал даты и города — местные выборы 2020

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Второй тур местных выборов состоится в 14 территориальных общинах — там ни один из кандидатов в мэры не набрал 50% голосов. Снова проголосовать смогут свыше 75 тысяч избирателей в 11 украинских регионах.

Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

15 ноября второй тур выборов мэра состоится в городах:

Луцк — Игорь Полищук (За будущее) против Богдана Шибы (самовыдвиженец);

Краматорск — действующий мэр Андрей Панков (самовыдвиженец) против Александра Гончаренко (самовыдвиженец);

Одесса — действующий мэр Геннадий Труханов (Доверяй делам) против Николая Скорика (ОПЗЖ);

Сумы — действующий мэр Александр Лысенко (Родина) против Вадима Акперова (ЕС);

Каменец-Подольский — Владимир Мельниченко (самовыдвиженец) против Михаила Поситки (ВО Свобода);

Украинка — Оксана Кирилюк (Слуга народа) против Александра Туренко (ЕС).

22 ноября второй тур выборов мэра состоится в городах:

Днепр — действующий мэр Борис Филатов против Загида Краснова (Общественная сила);

Кривой Рог — действующий мэр Юрий Вилкул (Оппозиционный блок) против Дмитрия Шевчика (Слуга народа);

Николаев — Александр Сенкевич (предложение) против Владислава Чайки (ОПЗЖ);

Славянск — Павел Придворов (ОПЗЖ) против Вадима Ляха (Оппозиционный блок);

Дрогобыч — действующий мэр Тарас Кучма против Андрея Веселого (самовыдвиженец);

Ужгород — действующий мэр Богдан Андреев против Виктора Щадея (Слуга народа);

Бровары — действующий мэр Игорь Сапожко против Дмитрия Ратникова (Слуга народа);

Полтава — Александр Мамай (За будущее) против Сергея Иващенко (Слуга народа);

Ровно — Виктор Шакирзян (Ровно вместе) против Александра Третьяка (ЕС)



Львов — действующий мэр Андрей Садовый (Самопомощь) против Олега Синютки (ЕС).

В городе Украинка Киевской области назначен второй тур выборов, поскольку два кандидата набрали поровну голосов.