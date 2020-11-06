Пустыня Атакама подсказала ученым, где следует искать жизнь на Марсе

Пустыня Атакама

https://racurs.ua/n146152-pustynya-atakama-podskazala-uchenym-gde-sleduet-iskat-jizn-na-marse.html

Ракурс

Пустыня Атакама, расположенная в Чили, известна как наиболее засушливое место на Земле с экстремальными условиями, которые, из-за почти полного отсутствия воды, делают ее неким аналогом почв Марса.

Исследование ее особенностей подсказало международной группе ученых, где можно надеяться найти следы живых микроорганизмов на Марсе, сообщает издание Nacked Science со ссылкой на статью в журнале Nature.

Отмечается, что проведенные в наиболее засушливом районе пустыни исследования показали, что на глубине всего 30 см от поверхности находится влажный слой глины, влажность в котором поддерживается на уровне 78%.

Этот слой богат смектитом — минералом, который удерживает влагу, и полностью изолирован от меняющихся и чрезвычайно агрессивных климатических условий пустыни. В нем живут 30 галофильных (живущих только в условиях высокой солености) метаболически активных видов бактерий и архей (простейших).

Поэтому, по мнению ученых, если на Марсе когда-то существовали микроорганизмы, их следует искать именно в таких местах Красной планеты.

Напомним, ученые недавно обнаружили астероид, который может быть захваченным гравитацией Марса осколком Луны.