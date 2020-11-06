Пустеля Атакама підказала вченим, де слід шукати життя на Марсі

Пустеля Атакама

https://racurs.ua/ua/n146152-pustelya-atakama-pidkazala-vchenym-de-slid-shukaty-jyttya-na-marsi.html

Ракурс

Пустеля Атакама, розташована в Чилі, відома як найбільш посушливе місце на Землі з екстремальними умовами, котрі, через майже повну відсутність води, роблять її певним аналогом ґрунтів Марсу.

Дослідження її особливостей підказало міжнародній групі вчених, де можна сподіватися знайти сліди живих мікроорганізмів на Марсі, повідомляє видання Nacked Science з посиланням на статтю в журналі Nature.

Зазначається, що проведені в найбільш посушливому районі пустелі дослідження показали, що на глибині всього 30 см від поверхні розташований вологий шар глини, вологість в якому підтримується на рівні 78%.

Цей шар багатий смектітом — мінералом, який утримує вологу, і є повністю ізольованим від мінливих і надзвичайно агресивних кліматичних умов пустелі. У ньому живуть 30 галофільних (таких, що живуть лише в умовах високої солоності) метаболічно активних видів бактерій і архей (найпростіших).

Тож, на думку вчених, якщо на Марсі колись існували мікроорганізми, їх слід шукати саме в таких місцях Червоної планети.

Нагадаємо, учені нещодавно виявили астероїд, котрий може бути захопленим гравітацією Марсу шматком Місяця.