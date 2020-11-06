Другий тур місцевих виборів — ЦВК оголосила всі дати

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Другий тур місцевих виборів відбудеться у 14 територіальних громадах — там жоден із кандидатів у мери не набрав 50% голосів. Голосуватимуть понад 75 тисяч виборців у 11 регіонах України.

Про це 6 листопада повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії.

15 листопада другий тур виборів міського голови відбудеться у наступних містах:

Луцьк — Ігор Поліщук (За майбутнє) проти Богдана Шиби (самовисуванець);

Краматорськ — чинний мер Андрій Панков (самовисуванець) проти Олександра Гончаренка (самовисуванець);

Одеса — чинний мер Геннадій Труханов (Довіряй ділам) проти Миколи Скорика (ОПЗЖ);

Суми — чинний мер Олександр Лисенко (Батьківщина) проти Вадима Акпєрова (ЄС);

Камʼянець-Подільський — Володимир Мельниченко (самовисуванець) проти Михайла Посітка (ВО Свобода);

Українка — Оксана Кирилюк (Слуга народу) проти Олександра Туренка (ЄС).

22 листопада другий тур виборів мера відбудеться у містах:

Дніпро — чинний мер Борис Філатов проти Загіда Краснова (Громадська сила);

Кривий Ріг — чинний мер Юрій Вілкул (Опозиційний блок) проти Дмитра Шевчика (Слуга народу);

Миколаїв — Олександр Сєнкевич (Пропозиція) проти Владислава Чайки (ОПЗЖ);

Слов’янськ — Павло Придворов (ОПЗЖ) проти Вадима Ляха (Опозиційний блок);

Дрогобич — чинний мер Тарас Кучма проти Андрія Веселого (самовисуванець);

Ужгород — чинний мер Богдан Андріїв проти Віктора Щадея (Слуга народу);

Бровари — чинний мер Ігор Сапожко проти Дмитра Ратнікова (Слуга народу);

Полтава — Олександр Мамай (За майбутнє) проти Сергія Іващенка (Слуга народу);

Рівне — Віктор Шакирзян (Рівне разом) проти Олександра Третяка (ЄС);



Львів — чинний мер Андрій Садовий (Самопоміч) проти Олега Синютки (ЄС).

У місті Українка Київської області призначено другий тур виборів, оскільки два кандидати мають порівну голосів.