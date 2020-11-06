Другий тур місцевих виборів — ЦВК оголосила всі дати (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n146153-drugyy-tur-miscevyh-vyboriv-cvk-ogolosyla-vsi-daty-spysok.htmlРакурс
Другий тур місцевих виборів відбудеться у 14 територіальних громадах — там жоден із кандидатів у мери не набрав 50% голосів. Голосуватимуть понад 75 тисяч виборців у 11 регіонах України.
Про це 6 листопада повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії.
15 листопада другий тур виборів міського голови відбудеться у наступних містах:
Луцьк — Ігор Поліщук (За майбутнє) проти Богдана Шиби (самовисуванець);
Краматорськ — чинний мер Андрій Панков (самовисуванець) проти Олександра Гончаренка (самовисуванець);
Одеса — чинний мер Геннадій Труханов (Довіряй ділам) проти Миколи Скорика (ОПЗЖ);
Суми — чинний мер Олександр Лисенко (Батьківщина) проти Вадима Акпєрова (ЄС);
Камʼянець-Подільський — Володимир Мельниченко (самовисуванець) проти Михайла Посітка (ВО Свобода);
Українка — Оксана Кирилюк (Слуга народу) проти Олександра Туренка (ЄС).
22 листопада другий тур виборів мера відбудеться у містах:
Дніпро — чинний мер Борис Філатов проти Загіда Краснова (Громадська сила);
Кривий Ріг — чинний мер Юрій Вілкул (Опозиційний блок) проти Дмитра Шевчика (Слуга народу);
Миколаїв — Олександр Сєнкевич (Пропозиція) проти Владислава Чайки (ОПЗЖ);
Слов’янськ — Павло Придворов (ОПЗЖ) проти Вадима Ляха (Опозиційний блок);
Дрогобич — чинний мер Тарас Кучма проти Андрія Веселого (самовисуванець);
Ужгород — чинний мер Богдан Андріїв проти Віктора Щадея (Слуга народу);
Бровари — чинний мер Ігор Сапожко проти Дмитра Ратнікова (Слуга народу);
Полтава — Олександр Мамай (За майбутнє) проти Сергія Іващенка (Слуга народу);
Рівне — Віктор Шакирзян (Рівне разом) проти Олександра Третяка (ЄС);
Львів — чинний мер Андрій Садовий (Самопоміч) проти Олега Синютки (ЄС).
У місті Українка Київської області призначено другий тур виборів, оскільки два кандидати мають порівну голосів.