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Ракурс
Підсумки виборів у Києві — Кличко переміг, у міськраді — сім партій, фото — День

Підсумки виборів у Києві — Кличко переміг, у міськраді — сім партій (ВІДЕО)

6 лис 2020, 16:15
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Місцеві вибори у Києві підсумували в міській територіальній виборчій комісії.

Віталія Кличка офіційно визнали новим мером столиці. За нього проголосували 50,5% виборців (365 тис. виборців).

Він набрав понад 50% голосів, тому другого туру виборів у столиці проводити не будуть.

На виборах міського голови Києва проголосували понад 722 тис. громадян.

Решта кандидатів, які набрали значну кількість голосів, такі:

  • Олександр Попов (ОПЗЖ) — 68 тис. 757 виборців;
  • Сергій Притула («Голос») — 56 тис. 900;
  • Олексій Кучеренко («Батьківщина») — 45 тис. 823;
  • Ірина Верещук («Слуга народу») — 39 тис. 321;
  • Андрій Пальчевський («Перемога Пальчевського») — 38 тис. 360.

Понад 7 тис. бюлетенів визнали недійсними.

До Київради проходять сім партій:


  • «Європейська солідарність» — 20,52%;
  • «УДАР» -19,98%;
  • «Єдність» Олександра Омельченка — 8,74%;
  • ОПЗЖ — 7,81%;
  • ВО «Батьківщина» — 7,49%;
  • «Слуга народу» — 7,53%;
  • «Голос» — 5,97%.

До Київради обрано 65 депутатів, які перемогли в територіальних виборчих округах, та 55 депутатів за єдиними списками партій.

«Євросолідарність» отримає 32 місця з 120 в Київраді, УДАР — 31, «Єдність» — 13, ОПЗЖ і «Слуга народу» — по 12, «Батьківщина» — 11 і «Голос» — 9.

Джерело: Ракурс


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