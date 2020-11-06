Підсумки виборів у Києві — Кличко переміг, у міськраді — сім партій, фото — День

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Ракурс

Місцеві вибори у Києві підсумували в міській територіальній виборчій комісії.

Віталія Кличка офіційно визнали новим мером столиці. За нього проголосували 50,5% виборців (365 тис. виборців).

Він набрав понад 50% голосів, тому другого туру виборів у столиці проводити не будуть.

На виборах міського голови Києва проголосували понад 722 тис. громадян.

Решта кандидатів, які набрали значну кількість голосів, такі:

Олександр Попов (ОПЗЖ) — 68 тис. 757 виборців;

Сергій Притула («Голос») — 56 тис. 900;

Олексій Кучеренко («Батьківщина») — 45 тис. 823;

Ірина Верещук («Слуга народу») — 39 тис. 321;

Андрій Пальчевський («Перемога Пальчевського») — 38 тис. 360.

Понад 7 тис. бюлетенів визнали недійсними.

До Київради проходять сім партій:

«Європейська солідарність» — 20,52%;

«УДАР» -19,98%;

«Єдність» Олександра Омельченка — 8,74%;

ОПЗЖ — 7,81%;

ВО «Батьківщина» — 7,49%;

«Слуга народу» — 7,53%;

«Голос» — 5,97%.

До Київради обрано 65 депутатів, які перемогли в територіальних виборчих округах, та 55 депутатів за єдиними списками партій.

«Євросолідарність» отримає 32 місця з 120 в Київраді, УДАР — 31, «Єдність» — 13, ОПЗЖ і «Слуга народу» — по 12, «Батьківщина» — 11 і «Голос» — 9.