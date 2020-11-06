Итоги выборов в Киеве — Кличко победил, в горсовете — семь партий, фото — День

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Ракурс

Местные выборы в Киеве подытожили в городской территориальной избирательной комиссии.

Виталия Кличко официально признали новым мэром столицы. За него проголосовали 50,5% избирателей (365 тыс.).

Он 25 октября набрал более 50% голосов, поэтому второго тура выборов в столице проводить не будут.

На выборах мэра Киева проголосовали более 722 тыс. граждан.

Остальные кандидаты, набравшие большое количество голосов, следующие:

Александр Попов (ОПЗЖ) — 68 тыс. 757 избирателей;

Сергей Притула («Голос») — 56 тыс. 900;

Алексей Кучеренко («Батькивщина») — 45 тыс. 823;

Ирина Верещук («Слуга народа») — 39 тыс. 321;

Андрей Пальчевский («Победа Пальчевского») — 38 тыс. 360.

Более 7 тыс. бюллетеней признаны недействительными.

В Киевсовет проходят семь партий:

«Европейская солидарность» — 20,52%;

«УДАР» —19,98%;

«Единство» Александра Омельченко — 8,74%;

ОПЗЖ — 7,81%;

ВО «Батькивщина» — 7,49%;

«Слуга народа» — 7,53%;

«Голос» — 5,97%.

В Киевсовет избраны 65 депутатов, победивших в территориальных избирательных округах, и 55 депутатов по единым спискам партий.

«Евросолидарность» получит 32 места из 120 в Киевсовете, УДАР — 31, «Единство» — 13, ОПЗЖ и «Слуга народа» — по 12, «Батькивщина» — 11 и «Голос» — 9.