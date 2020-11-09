В Минздраве рассказали, когда можно безопасно покидать самоизоляцию

Максим Степанов. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n146237-v-minzdrave-rasskazali-kogda-mojno-bezopasno-pokidat-samoizolyaciu.html

Ракурс

Максим Степанов, министр здравоохранения, заявил, что сейчас есть три критерия, которые определяют, когда можно прекратить самоизоляцию, чтобы не подвергать опасности окружающих.

Они являются равноценными, а отрицательный тест методом полимеразной цепной реакции — не обязателен. Об этом глава медицинского ведомства заявил сегодня, 9 ноября, во время брифинга.

По его словам, при наличии хотя бы одного из этих показателей, рекомендуется прекращать самоизоляцию и лечение пациента.

Новые показания для завершения самоизоляции такие:

отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования;

отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР;

отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты постановки материала при положительном результате COVID-19 методом ПЦР без лабораторного обследования.

Повторное тестирование методом ПЦР с целью определения наличия или отсутствия вируса в организме может проводиться не ранее, чем через 10 дней после появления симптомов или получения первого положительного результата на COVID-19.

1 числа появились симптомы, у вас взяли мазок, сделали тест — положительный. Затем аналогично если на 10 день нет симптомов, еще считаете 3 три дня. Не нужно делать лабораторное обследование, если уже нет проявлений симптомов в течение 3 дней, считая с 10 дня заболеваемости от даты установления диагноза, — пояснил ограничения Степанов.



Он добавил, что повторное тестирование не является обязательным для прекращения самоизоляции и подтверждения, что вы не можете инфицировать других.

Напомним, ранее мы сообщали, что иммунитет к коронавирусу может оставаться даже после исчезновения антител в организме, поскольку в теле сохраняются «заточенные» под конкретный патоген B- и T-клетки иммунитета. В связи с этим будущие вакцины, если будет доказана их эффективность, и естественное распространение вируса, все-таки смогут создать коллективный иммунитет.

Читайте также: Карантин выходного дня — в Минздраве рассказали, что работать